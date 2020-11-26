Архитектор Фарида Гасымова обратилась к российской интеллигенции: Вы равнодушны по отношению к бесовству, которое творит армянское население

Социум 26 ноября 2020 13:33 (UTC+04:00)
Архитектор Фарида Гасымова обратилась к российской интеллигенции: Вы равнодушны по отношению к бесовству, которое творит армянское население

БАКУ /Trend Life/ - Преподаватель архитектурного факультета Азербайджанского университета архитектуры и строительства, доктор философии в области архитектуры Фарида Гасымова опубликовала на своей странице Facebook открытое письмо, выразив личное отношение к письму российских знаменитостей (среди которых дирижер Владимир Спиваков, Теодор Курентзис, музыкант Борис Гребенщиков, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший, Эдуард Бояков, актеры Андрей Мерзликин, Светлана Немоляева, Юлия Ауг, писатель Захар Прилепин и многие другие), которые призывают ЮНЕСКО защитить памятники в Карабахе

"Знаете, что мне больше всего «понравилось» во всех этих многочисленных письмах деятелей культуры, искусства, архитектуры и другого рода общественности, известных и значимых персон в истории современной России? Что они все, одним махом, расписались не только в своей некомпетентности, неумению абстрагироваться от пропагандистского мейнстрима российских и западных медиа, денно и нощно обвиняющего во всех грехах азербайджанскую сторону, но также в дискриминационном отношении ко всему азербайджанскому народу. А как, позвольте, понимать то, что все эти обращения были адресованы не Президенту Азербайджана, Ильхаму Алиеву, не общественности нашей страны, среди которых много имен, прекрасно известных и в России, и на Западе, а в обход, напрямую - к президенту России Путину, в ЮНЕСКО, к президенту Франции Макрону и т.д.? Господа, уж простите за прямоту, но очень хочется спросить, а где же ваша этика, где понятия демократии и прав личности, которые, между прочим, включают и презумпцию невиновности? Как можно выносить обвинение, не имея четких фактов и доказательств на руках? Как можно обвинять за то, что, как вам кажется, только еще может случиться в будущем, в данном случае в контексте ваших радений о сохранности христианских памятников в Азербайджане? То есть, следуя вашей логике, азербайджанский народ вместе со своим президентом находится по уровню адекватности, по сути, на уровне невменяемых дикарей, сродни террористическим бандам, которые разрушали античные памятники Пальмиры и с нами невозможно, да и не о чем говорить? И это только первое. Второе, не менее занятное. По сути российская интеллектуальная и культурная элита своими заявлениями также отказала Азербайджану в наличии государственной и культурной истории. То есть, мы, азербайджанцы, сами не знаем и ведать не ведаем, на какой территории живем, как формировалось наше государство, какие религии и народы прошли через его историю на протяжении тысячелетий. То есть, судя по вашим сведениям и представлениям о нас, азербайджанская государственность является чем-то наподобие того самого Ивана, родства не помнящего и «родилась» в период формирования СССР и нам всего-навсего 100 лет, как пытается внушить всему миру армянский пропагандистский рупор! Не было, оказывается, у нас до этого ни истории, ни культуры, ни великих имен, ни великих битв, великих противостояний и побед. Вы, российская культурная общественность, кто писал и подписывал эти письма и обращения, вы считающие себя интеллектуальной элитой (а между прочим многие из вас, бывавшие в Азербайджане и в советский период, были здесь и в последние годы, видевшие расцвет нашей страны, восхвалявшие и восхищающиеся ею на проводимых нашей страной, с вашим же участием, концертах, выступлениях, конференциях, фестивалях, олимпиадах, на многих других значимых мероприятиях, счет которым за последние 20 лет пошел, наверное, на тысячи), хоть на секунду подумали, какими вы теперь выглядите в наших глазах, глазах армии своих поклонников из Азербайджана? Вы хоть на секунду подумали о том, как вы унизили народ, который един в своей многонациональной сплоченности? Думаю, что нет. А почему? Неужели потому, что живя и творя в XXI веке, вы, на самом деле, остались на том же самом уровне шовинизма по отношению к малым народам, который царил в Российской империи? Мне не хотелось бы в это верить, но факты упрямая вещь. И это четко прослеживается в тексте и смысле ваших обращений, и в том, что отправлено оно было в обход нашего государства, и в том, что на протяжении 30 лет, вы равнодушно проходили мимо фактов преступлений против человечности и против культуры, которые совершили армянские оккупанты на захваченных азербайджанских территориях, и ваше сегодняшнее равнодушие по отношению к бесовству, которое творит армянское население, сжигая дома, вырубая леса, оскверняя могилы на азербайджанских кладбищах, минируя огромную по площади территорию освобожденных азербайджанских земель, и даже тот факт, что вы, не поинтересовавшись настоящей историей, верите в то, что христианские памятники архитектуры в Азербайджане являются армянскими, а не албанскими древнего христианского государства Кавказской Албании.

А между тем, известно ли вам, российская интеллектуальная элита, что Азербайджан вмещает в себя девять (9) климатических поясов из одиннадцати (11) возможных. Только задумайтесь – девять климатических поясов в одной, относительно небольшой стране! Если вы знаете географию, то вам нетрудно будет определить, какими богатствами, вследствие вышеуказанного факта, обладает наша страна, насколько разнообразен ее ландшафт и климат, которые в свою очередь имеют влияние на историческое, культурное, художественное, экономическое развитие и особенности каждого азербайджанского региона. Азербайджан подобен бутону прекрасной розы, который может бесконечно раскрываться, обнажая, как лепесток за лепестком, все слои и грани множественности и разнообразия своей истории и культуры. Территория нашей страны находится не на необитаемом острове, она не стояла особняком от всемирной истории – так же, как и все другие страны, она вобрала в себя все перипетии цивилизации. Более того, благодаря расположению на перекрестке многих путей и дорог, сухопутных и морских, азербайджанская земля всегда была связующим культурным и экономическим узлом между соседними странами и регионами. Здесь проходило и оседало огромное количество людей разных национальностей, рас, религий, родов деятельности. Разные государства в разные эпохи возвышались среди других. Разные правители и династии царствовали и правили в Азербайджане. Это все и заложило основы знаменитой, не побоюсь этого слова, азербайджанской толерантности, которая выражается в терпимости к другим нациям и религиям, многополярности во внешней политике и многовекторности в экономике.

А полагать, что Азербайджан – это только и сразу ислам, а до ислама здесь были только динозавры, а после динозавров сразу армяне, как с крокодильими слезами утверждал один из деятелей российских медиа ресурсов, – большое заблуждение. И, кстати, по поводу древней истории. Знаете ли вы, те, кто просил установить охрану вокруг христианских памятников архитектуры, о том, что на территории Азербайджана существуют локации древнейших поселений человека и находятся они в Карабахе, Нахчыване, Газахе, Кельбаджаре, Ярдымлы и других местах. И, кстати, именно на оккупированной армянами территории, к северо-западу от города Физули находится Азыхская пещера, площадью 800 кв. км. В 1968 году, во время археологических раскопок, азербайджанский археолог Мамедали Гусейнов обнаружил здесь стоянку первобытного человека. Находка заключалась в обнаружении части кости челюсти первобытного человека, жившего в ашельский период. В ходе исследования выяснилось, что азыхонтроп (так назвали этого человека) жил здесь 350-400 тысяч лет тому назад. В этой пещере были обнаружены доказательства искусства первобытного человека. Это исцарапанные медвежьи черепа, найденные в «укромном месте» пещеры. Во время раскопок был найден культурный пласт толщиной 10-14 метров. В пласте найдено более 3 тысяч каменных орудий труда и более 30 тысяч окаменелых костей животных. Азыхская пещера единственный многослойный памятник, относящийся к эпохе Антропогена. Азыхские находки ещё раз доказывают, что люди начали жить на территории Азербайджана 1,5 миллиона лет назад. Не правда ли, это является национальным достоянием нашей страны и всего человечества в целом? А знаете, что сделали с ней армянские оккупанты? Они вывезли и продали все экспонаты из нее и сейчас, уходя с наших территорий, заминировали эту пещеру. Но об этом нет ни слова в ваших письмах и обращениях! А почему?

А возникновением христианства в регионе Южного Кавказа, являвшегося основополагающей религией государства Кавказская Албания, существование которого отрицается армянскими историками, можно было бы поинтересоваться в независимых (не азербайджанских) источниках, таких, как, например, книга Иосифа Орбели “Надписи Гандзасара и hавоцптука», изданная в Петрограде, в 1919 году, или, например, научная работа иеромонаха Алексия (Никонорова) «История христианства в Кавказской Албании», имевшая местом защиты Троице-Сергиеву Лавру, в 2004 году. Представляете, на территории современного Азербайджана, до арабской исламизации в 7 в, когда-то было христианство, принесенное сюда святыми апостолами Варфоломеем и Фаддеем, а также учеником апостола Фаддея – святым Елисеем! И, понятное дело, были воздвигнуты многочисленные христианские храмы, которые пришлые на Южном Кавказе армяне пытаются «переписать» на себя, искажая их первоначальные настоящие названия, изымая детали архитектурного убранства албанской архитектуры и подменяя их на армянские. Для чего, спросите вы. Для того, чтобы «пометить» земли Азербайджана как «исконно» свои. Предвижу следующий вопрос, а зачем им претендовать на древность своего присутствия здесь? Вы думаете, им нужна наша земля, чтобы строить и созидать? Так что же они не созидали, а разрушали в течение 30 лет все, что было построено до оккупации? Поинтересуйтесь, посмотрите, во что они превратили наши города, наши поселки, всю инфраструктуру на поверхности земли. И поинтересуйтесь, зачем и для чего они создали подземную разветвленную структуру в виде тоннелей, помещений, казарм, автомобильных трасс, клиник, в которых проводились операции по изъятию донорских органов у живых людей, скорее всего азербайджанских пленных, пропавших без вести. Поинтересуйтесь исследованием британского автора Гарольда Кейна, которые послужили основой для его книги «Нарко Карабах» (Narco Karabakh), посвященной преступной сущности незаконного режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. О незаконной добыче золота, серебра, ртути и других ценных металлов в Кельбаджаре. О наркотрафике, который проходил через территорию Нагорного Карабаха. И еще об очень многих криминальных актах, совершаемых армянскими мафиозными структурами. Вот истинные причины их претензий на земли Азербайджана, вот почему столько ненависти и злости, выражаемое в сжигании домов (потому что в 90% это даже не их дома, а дома выгнанных оттуда в 90-е годы азербайджанцев!), вырубке деревьев, в осквернении азербайджанских могил! Да и вопли об их христианстве – это только прикрытие, ибо как этническая чистка и изгнание в 1987- 1988 гг азербайджанского населения в Армении и последующие такие же действия против мирного населения уже в Азербайджане в 1992-1993 гг, приведшие почти к миллиону беженцев, геноцид азербайджанцев в Ходжалы и других городах страны, разрушение мусульманских архитектурных памятников и русских православных церквей, грабежи и поджоги, могут совмещаться со светлой верой Христовой!

Но, судя по всему, вам, российская культурная и интеллектуальная общественность, удобно об этом не знать, хотя интернет переполнен фактами о злодеяниях армян и стоит только захотеть, чтобы выяснить истину. Правда, воли для этого мало. Для этого еще нужны честность, порядочность, наличие совести и бесстрашие. Да, и, конечно, верующим или которые себя считают верующими, нужна еще все-таки настоящая вера в Бога. А не рекламные слоганы и другого рода индульгенции. И завершая мое обращение, хочу от себя и от имени всего азербайджанского народа, включающего в себя все национальности и народности, проживающие в нашей стране, сказать вам, российская культурная общественность, правду. Хотя ваше высокомерие не снизойдет до того, чтобы прочитать обращение какой-то там азербайджанки из Баку, а тем более как-то отреагировать, но тем не менее.

Вы нас разочаровали.

Farida Gasimova

Азербайджан, г. Баку

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