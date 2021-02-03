Азербайджан и Литва будут сотрудничать в сфере развития тюркской культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Международным фондом тюркской культуры и наследия и посольством Литвы в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе Фонда.

Меморандум подписали президент Фонда Гюнай Эфендиева и посол Литвы Эгидиус Навикас.

Подписание меморандума направлено на осуществление взаимного культурного обмена, защиту культурного наследия малочисленных народов Литвы тюркского происхождения - татар и караимов, расширение и укрепление сотрудничества. Мероприятие прошло с участием замминистра иностранных дел Азербайджана Рамиза Гасанова и представителей международных организаций.

Гюнай Эфендиева подчеркнула важность подписанного меморандума: "Речь идет о сохранении культурного наследия тюркоязычных народов - караимов и татар, проживающих в Литве, пропаганде их истории и традиций. Считаю, что этот меморандум важен и для Литвы, так как тем самым страна демонстрирует свое внимательное отношение к проживающим на ее территории народам. Наше сотрудничество с посольством Литвы началось в 2019 году, когда в Баку проходил Саммит глав государств тюркоязычных стран. В рамках саммита мы провели “Неделю Тюркского мира”, где наряду с различными выставками и конференциями, было организовано мероприятие, посвященное женщинам тюркского мира. В конференции приняли участие представители различных тюркоязычных стран. Посол Литвы Эгидиус Навикас оказал содействие в приглашении представительницы караимов из Литвы, известной актрисы Северины Шпаковской. Этот год объявлен в Литве годом караимов и татар. Считаю, что нас ждут прекрасные совместные мероприятия и проекты, так как речь идет о великом тюркском мире, его богатой культуре, древней истории и большой духовности”.

Глава дипмиссии Эгидиус Навикас выразил удовлетворение сотрудничеством с Международным фондом тюркской культуры и наследия: "Интерес Литвы в подписании меморандума заключается в том, что у нас и раньше были очень крепкие и глубокие связи с тюркским миром. В Литве проживают небольшие, но своеобразные представители меньшинств - татары и караимы. Эти тюркские народы пришли в Литву в XIV-XV веках по приглашению немцев из Крыма в качестве воинов. Мы делаем новый шаг в проведении дальнейших мероприятий и расширении сотрудничества".

Ссылаясь на исторические факты, посол подчеркнул, что после окончания Первой мировой войны в 1918 году и распада Российской империи многие татары приняли участие в формировании нового правительства в Крыму. В том же году литовские татары также приняли активное участие в создании Азербайджанской Демократической Республики и различных структур. Несмотря на свою малочисленность, за все это время татарам и караимам в Литве удалось сохранить свою самобытность.

В рамках мероприятия была организована концертная программа с участием мугамного ансамбля "Карабах" под руководством народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова, лауреатов международных конкурсов Гюльзар Фараджевой и Орхана Гусейнли, а также Амины Нурмахамбетовой.

(Автор: Вугар Иманов)