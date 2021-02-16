В ближайшие дни обращусь к медикам - народный артист Азербайджана Фаиг Агаев о вакцинации

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Фаиг Агаев на своей странице в Facebook поделился мнением о вакцинации от COVID-19, сообщает Trend Life.

Народный артист Азербайджана подчеркивает, что все хотят вернуться к привычному укладу жизни. И открытие детских садов, школ и высших учебных заведений вселяет надежду, что в ближайшее время будут сняты и другие ограничения.

"В этот раз все зависит от нас самих. Чтобы осуществить наши желания, сохранить здоровье - мы должны быть привиты. В ближайшие дни обращусь к медикам, чтобы мне сделали прививку вакцины "Sinovac". Так уберегу себя и окружающих от заражения. Сделайте прививку и живите хорошо", - написал Фаиг Агаев в Facebook.

Отметим, что в социальной сети также представлен снимок, свидетельствующий о том, что Фаиг Агаев 21 января прошел первый этап вакцинации от COVID-19. Следовательно, теперь ему предстоит получить вторую дозу вакцины от коронавируса.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)