Скончался корифей азербайджанской эстрады Ялчын Рзазаде

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 76 году жизни после продолжительной болезни скончался корифей национальный эстрады, народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде, сообщили Trend Life из близкого окружения исполнителя.

Ялчын Имран оглы Рзазаде родился 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов. Выпускник актерского факультета Бакинского театрального института и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, который окончил с красным дипломом.

Ещё студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив "Дан Улдузу". Зрителям стал известен в 1960-х годах. Был одним из основателей национальной эстрады. Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями: с Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Огтаем Раджабли, Джахангиром Джахангировым, ансамблями "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и другими. В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме "В огне". Его исполнение украсило такие популярные художественные фильмы как "Деде Горгуд", "Гайнана" и другие. Женат, имеет троих детей. Дважды чемпион страны по карате. Был заведующий кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)