Отец завещал похоронить его в Лянкяране рядом с родителями – сын народного артиста Ялчына Рзазаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Отец завещал похоронить его в Лянкяране рядом с родителями.

Об этом Trend Life сказал Метин Рзазаде, сын народного артиста Азербайджана Ялчына Рзазаде.

Он отметил, что в последние годы у корифея национальной эстрады Ялчына Рзазаде были проблемы со здоровьем, в связи с заболеванием желудка он проходил лечение в Турции.

"Хочу выразить глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Благодаря им при поддержке Фонда Гейдара Алиева отец около года проходил лечение в Турции. Он поправился, в июне вернулся в Баку", - сказал сын народного артиста.

Метин Рзазаде добавил, что за последний месяц состояние здоровья его отца резко ухудшилось.

Напомним, что народный артист Азербайджана Ялчын Рзазаде скончался 22 февраля на 75-м году жизни. Ялчын Рзазаде будет похоронен в Лянкяране.

Ялчын Имран оглы Рзазаде родился в Лянкяране 31 декабря 1946 года в семье интеллигентов. Выпускник актерского факультета Бакинского театрального института и Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, которую окончил с красным дипломом.

Ещё студентом Ялчын Рзазаде начинает работать ассистентом режиссёра на Гостелерадио Азербайджана. По приглашению Гюлары Алиевой вступает в коллектив "Дан Улдузу". Зрителям стал известен в 1960-х годах. Был одним из основателей национальной эстрады. Сотрудничал со многими композиторами и ансамблями: Джанхангиром Джахангировым, Тельманом Гаджиевым, Эмином Сабитоглу, Огтаем Кязымовым, Тофигом Гулиевым, Эльзой Ибрагимовой, Огтаем Раджабли, ансамблями "Дан Улдузу", "Севиль", "Хатира" и другими. В 1978 году впервые сыграл главную роль в фильме "В огне". Также снялся в таких популярных художественных фильмах, как "Деде Горгуд", "Гайнана" и других. Дважды становился чемпионом страны по карате.

Являлся заведующим кафедрой вокала и поп-музыки Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

(Автор: Джани Бабаева)