Популярные актеры в проекте «Unutmayaq!» – посвящается Дню геноцида азербайджанцев (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сотрудники Азербайджанского государственного академического музыкального театра – Самир Гуламов, Эр-Тогрул Камалов, Анар Бабалы, Заур Алиев подготовили проект Unutmayaq! («Не забудем!»), посвященный Дню геноцида азербайджанцев, сообщили Trend Life в театре.

Автор идеи и художественный руководитель проекта – директор театра, заслуженный деятель искусств, доктором философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.

Задача проекта – еще раз привлечь внимание к зверствам, учинённым в марте 1918 года. Напомним, что 30 марта 1918 года армяне, помимо Баку, совершили акты геноцида в Губинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Сальянском, Лянкяранском и других уездах, 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку, а также в других городах и уездах Бакинской губернии. Кровопролитие приобрело массовый характер, армянскими бандформированиями было убито более 50 тысяч мирных жителей.

В рамках проекта подготовлен короткометражный фильм Sündü («Сюндю»), автором сценария и режиссером-постановщиком которого является Самир Гуламов. Генеральный продюсер фильма, снятого в Гобустанском районе, – Ульви Джафаров, композитор Али Алиев, оператор-постановщик и монтажер – Хикмет Шахвердизаде.

Хотя в фильме речь идет о событиях в конкретной деревне, однако в целом показана трагедия, постигшая наш народ. Роли в фильме исполнили: заслуженный артист Надир Хасиев, актеры – Эмиль Гейдаров, Гюльджахан Саламова, Самед Хасыев, Амрах Дадашов, Рауф Бабаев, Ниджат Али, Гюльтадж Алили, Валерия Искендерзаде, Шабан Джафаров, Ибрагим Ализаде, Эмин Зейналлы, Бановша Аллахвердиева, Нармин Алиева, Фарид Мурадоглу, Хидаят Алиева, Руслан Мурсалов, Айян Гурбанова, Мухамед Гуламов и Али Гуламов.

Видеоролик Qətliam («Резня»), подготовленный Эр-Тогрулом Камаловым, основан на реальных фактах и демонстрирует весь ужас событий 1918 года. Продюсер видеоролика – Ульви Джафаров, монтажер – Кянан Мухтаров, оператор – Шахмар Сафароглу. В ролях: заслуженный артист Играр Саламов, актеры – Эльчин Иманов, Гюльнара Абдуллаева, Заур Алиев, Рахиб Мамедзаде, Айдан Гасанова.

В видеоролике 31 Mart – Qanlı tarix («31 марта – кровавая история»), подготовленном Анаром Бабалы, показан взгляд современной молодежи на исторические корни трагедии. В видеоролике снялся молодой актер театра Хидаят Алиев, текст читает Эльчин Гаджиев, оператор – Афган Аласов.

Заур Алиев в своем видеопроекте рассказывает о репертуаре азербайджанских театров 31 марта. Видеоролик озвучил актер театра Амрах Дадашов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)