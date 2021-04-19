Открытое письмо Ялчина Адигезалова молодому дирижеру Максиму Емельянычеву. Нечисть вновь беснуется (к трансляции на канале Mezzo)

Открытое письмо Ялчина Адигезалова молодому дирижеру Максиму Емельянычеву

На телеканале Mezzo состоялся показ оперного спектакля Амадея Моцарта «Милосердие Тита». Спектакль был поставлен на сцене Большого оперного театра Женевы. Постановка была выполнена в авангардной манере и посвящена критике и осуждению военных конфликтов в новейшей истории цивилизации. В начале второго акта на сцену вышел некто Арег Султанян, представившийся и вещавший на армянском языке о якобы имевшем место «геноциде» его народа» во время 44-дневной операции, проведенной Азербайджаном с целью освобождения своих международно признанных территорий. Известив зрителей о том, что «геноцид» этот был совершен при участии пяти тысяч наемников из мусульманских стран», Арег Султанян разыграл на сцене «казнь через повешение» двух участников спектакля с последующим «фото на память» на фоне повисших на виселице жертв. Режиссер спектакля - известный своими эпатажными и провокационными постановками швейцарец Мило Рау, в отношении которого действует запрет на въезд в Россию. Музыкальный руководитель проекта - российский дирижер Максим Емельянычев.

Обращение к коллеге:

Уважаемый Максим Юрьевич!

Смею утверждать, что истинно творческий человек должен быть вне политики, ибо наивысшая миссия человека искусства – гуманизм. Это аксиома, можно сказать, один из краеугольных камней, на которых зиждется наш храм искусства… в мире, существующем, к сожалению, лишь в наших мечтах. Потому что уже были в истории случаи, когда непререкаемые авторитеты в нашей профессии ставили свою национальную принадлежность превыше политического нейтралитета, принимая участие в одобрении откровенной аннексии чужой территории, тем самым становясь соучастником того политического нигилизма, что привел наш мир чуть ли не на порог третьей мировой войны. Ведь если уж Вы решились нарушить нейтралитет – может, вникните в вопрос, изучите предысторию, хотя бы мельком ознакомитесь с истоками той партитуры лжи, в исполнении которой Вы оказались соучастником?

Моя Родина, Азербайджан, 30 лет терпела оккупацию своих территорий! 30 лет мои соотечественники, пережившие не лживый, но настоящий геноцид по национальному признаку, изгнаны из своих домов. Они пережили при этом зверские убийства своих родных и близких, во имя гуманизма терпели жизнь и положение беженцев на своей родной земле! И все это – во имя гуманизма, ради надежды решить вопрос не силой оружия, но миром. 30 лет мы вели переговоры, пока оккупант не лишил нас надежды, прямо и цинично заявив, что завоевав наши земли силой оружия, посредством переговоров их обратно отдавать не станет. И тогда моя страна, мой народ своими силами, при политической поддержке своих союзников (среди которых «мусульманские» Израиль, Украина и Грузия), провел операцию по освобождению международно признанной своей территории. Не от гражданских лиц – им как раз было позволено по собственному желанию либо покинуть азербайджанские земли, либо принять наше гражданство. И есть довольно свидетельств тому, как они это делали – сжигая не ими построенные дома, вырубая не ими посаженные леса, минируя дороги и пашни… Моим соотечественникам 30 лет назад они не дали шанса даже забрать теплую одежду.

Война - это всегда трагедия! Боль от человеческой смерти для души творческого человека, возможно, звучит стократ сильней. Но для меня тысячи крат сильней боль от того, что первопричиной происходящего была национальная вражда, родившаяся из пропаганды, той самой, соучастником которой Вы, коллега, тоже успели стать. Ни азербайджанский, ни армянский народы не были виновны в событиях, приведших к конфликту.

Теперь, когда справедливость восторжествовала и Азербайджан нацелен на мирное сосуществование, нечисть вновь беснуется. Руководствуясь идеей о «великой Армении», еще ходят на свободе военные преступники первой Карабахской войны, с садистским удовольствием описывающие в мемуарах убийства азербайджанского населения.

Вы молоды, коллега. Позаботьтесь о своей репутации честного музыканта. Спектакль, разжигающий реваншизм и чувство мести - не что иное, как заколдованный круг насилия, это самое насилие множащее в будущем. А значит, ни о каком истинном гуманизме говорить не приходится.

Приходится признать лишь одно – нельзя играть произведение в отрыве от партитуры и контекста. И уж тем паче - дирижировать спектаклем, несущим в себе злобный посыл и манипуляцию эмоциями, как нельзя дирижировать в постоянной фальши и нескончаемом диссонансе.

Ложь – та же дисгармония. Но если дисгармония режет только слух, то ложь вполне может обернуться резней кровопролитной.

Все, что я имею Вам сказать в связи с происшедшим - изучайте впредь партитуры предлагаемых Вам произведений внимательнее.

Дабы не оказаться соучастником очередной исторической фальши!

Честь имею, народный артист Азербайджана

Ялчин Адигезалов