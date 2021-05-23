Тело Таира Салахова доставлено в Баку, завтра состоятся похороны – Зарифа Салахова

БАКУ /Trend Life/ - Тело Таира Салахова из Берлина (проходил лечение) доставлено в Баку, в мечети Тезе Пир пройдет мусульманский обряд омовения. Завтра состоятся похороны на первой Аллее почетного захоронения, точное время пока неизвестно, сказала Trend Life сестра всемирно известного художника, создатель и директор первого в мире Музея миниатюрных книг, председатель правления Азербайджанского общества книголюбов, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Азербайджана Зарифа Салахова.

Напомним, что 21 мая 2021 года на 93-м году жизни скончался выдающийся представитель азербайджанского изобразительного искусства, всемирно известный художник, вице-президент Российской академии художеств, почетный президент Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, Азербайджана и России, обладатель высоких государственных наград, в числе которых ордена Азербайджана – "Гейдар Алиев", "Независимость", "Труд", "Сын Отечества", народный художник СССР, Азербайджана, России Таир Салахов.

Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку. Выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде в Баку и Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Почётный член более двадцати престижных зарубежных академий и творческих организаций, почётный гражданин ряда зарубежных городов. Вел педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном институте искусств и Московском государственном академическом художественном институте имени В. И. Сурикова. Принимал деятельное участие в общественно-политической жизни, избирался депутатом нескольких созывов Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджана. Один из основоположников "сурового стиля" в живописи. Работы мастера кисти хранятся в лучших музеях мира и частных коллекциях. Будучи искусным театральным художником, он также создал яркие декорации для сценических произведений, его работы воплощены в коврах. Произведения художника входят в Золотой фонд национального искусства и внесли значительный вклад в азербайджанскую культуру.

(Автор: Вугар Иманов)