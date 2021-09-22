Спортивный комментатор Эльнур Ашрафоглу подключен к аппарату ЭКМО

БАКУ /Trend Life/ - Известный спортивный комментатор, замгенерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), его состояние стабильно тяжелое. Об этом сообщил Trend Life его брат Рашад Шукюров.

Заразившийся коронавирусом Эльнур Ашрафоглу проходит лечение в Yeni klinika.

"Полчаса назад разговаривал с врачами, они сказали, что делают все возможное. Надеемся на лучшее. От имени семьи благодарю всех, кто интересуется и поддерживает нас в эту трудную минуту", - сказал Trend Life Рашад Шукюров.

По некоторым данным, поражение легких у Эльнура Ашрафоглу составляет около 85 процентов.

(Автор: Вугар Иманов)