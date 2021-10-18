Корреспондент Trend удостоен премии Азербайджана-Турции за активное участие в информационной войне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В отеле Hilton Baku прошла церемония награждения премии Азербайджана-Турции "Altun Güneş Ödülleri", организованная Caspian Events, сообщает Trend Life.

На открытии вечера прозвучал гимн Азербайджана, почтена память шехидов Карабахской войны.

Директор Caspian Events Турал Алекберов отметил, что премия на протяжении четырех лет вручается в Азербайджане и Турции за активную жизненную позицию и успехи в различных областях общественной жизни, культуры, науки, СМИ и т.д.

"Мы живем в исторические дни первой годовщины великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, когда во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия в единстве с народом освободила земли, уничтожив армянских агрессоров и восстановив территориальную целостность страны. Сегодня идет процесс восстановления освобожденных земель, Карабах вновь будет одним из самых прекрасных мест на земле. Вечная слава героям и память шехидам", - отметил Турал Алекберов.

Среди лауреатов премии "Altun Güneş Ödülleri" корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов, который был отмечен за активное участие в информационной войне в период 44-дневной Отечественной войны. Ведущим мероприятия был заслуженный артист Эльнур Керимов.