Команда Балаша Касумова стала главным претендентом на выход в финал в зимней серии "Что? Где? Когда?"
БАКУ /Trend Life/ - В эфире Первого канала (Россия) состоялась третья игра зимней серии "Что? Где? Когда?", сообщает Trend Life.
В третьей игре зимней серии против телезрителей выступила команда Балаша Касумова. В креслах игроков были Дмитрий Авдеенко, Денис Галиакберов, Юлия Лазарева, Сергей Николенко, Эльман Талыбов и Балаш Касумов.
Команда выиграла со счетом 6:4, став главным претендентом на выход в финал года. Лучшим игроком был назван Эльман Талыбов, получивший "Хрустальный атом" от представителя госкорпорации "Росатом".
(Автор: Джани Бабаева)
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Команда Балаша Касумова стала главным претендентом на выход в финал в зимней серии "Что? Где? Когда?"
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