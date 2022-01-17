В Азербайджане названы имена победителей конкурса сценариев для видеороликов
БАКУ /Trend Life/ - Объявлены результаты конкурса сценариев для видеороликов на тему борьбы с наркоманией, проведённого министерством культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в ведомстве.
Конкурс проводился в рамках реализации Государственной программы по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2019-2024 годы, а также с целью стимулирования творчества молодых людей, обучающихся в сфере культуры и искусства и привлечения новых творческих сил в аудиовизуальную сферу.
Прием заявок на конкурс среди студентов проходил 1-30 декабря 2021 года. На основании представленных на конкурс сценариев жюри выбрало победителями следующие проекты:
- I место – "Kilid ekranı" ("Экран блокировки"), автор Мурад Шукюрлу;
- II место – "Həyat ağacı" ("Древо жизни"), автор Чинара Алишли;
- III место – "Bir qrossmeysterin hekayəti" ("История одного гроссмейстера"), автор Зияфят Казымов.
Победители получат денежную награду в размере 1500, 1000 и 500 манатов соответственно. Церемония награждения победителей пройдет во второй половине февраля.
Председателем жюри конкурса был декан факультета "Кино и телевидение" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доктор философии по искусствоведению, доцент Эльнур Мехтиев, члены жюри – завкафедрой "Киноведение и экранная драматургия" университета, драматург Али Амирли, искусствовед, редактор кино и ТВ Надир Бадалов.
Отметим, что прием на объявленный министерством культуры Азербайджана конкурс "Tammetrajlı bədii film layihələrinə dəstək 2022" ("Поддержка проектов полнометражного художественного фильма - 2022") продлен до 31 января.
(Автор: Джани Бабаева)