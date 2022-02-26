В Германии скончалась писательница и киносценарист Светлана Исмайлова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Дюссельдорфе на 83 году жизни скончалась писательница, киновед, сценарист, журналист и педагог Светлана Исмайлова, сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер, профессор Джамиль Гулиев.

Светлана Исмайлова родилась 6 марта 1939 года в Баку. Выпускница Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). С 1984 года работала на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, была главным редактором. С 1997 года преподавала в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, была доцентом кафедры "Киноведение и экранная драматургия". По ее сценариям были сняты документальные фильмы "Моя мать – Кура" (1993; премия Академика Гасана Алиева), "В свете поседевших волос" (1993), "Красота спасет мир" (1993), сюжеты сатирического киножурнала "Мозалан" и т.д.. Автор переводов около семидесяти зарубежных фильмов на азербайджанский язык, множества статей и публикаций о кинематографе, книг "Искусство вечно и бессмертно", "Мой чинар", "Было время…" и т.д. Входила в Совет правления Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана. Лауреат национальных премий Natəvan, Nailiyyət, Həsən bəy Zərdabi, Qızıl qələm. В последние годы вместе с семьей жила в Германии.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)