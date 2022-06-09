В Баку отметили юбилей Земфиры Сафаровой: "Что может быть желаннее для ученого!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальной академии наук Азербайджана прошел вечер, посвященный 85-летию заслуженного деятеля науки, действительного члена НАНА, директора отдела Института архитектуры и искусства, заслуженного деятеля искусств, члена Союза композиторов Азербайджана, музыковеда, академика Земфиры Сафаровой, сообщает Trend Life.

В фойе были представлены книги Земфиры Сафаровой, посвященные науке и музыке.

Выступившие вице-президент НАНА, академик Иса Габибейли, члены-корреспонденты НАНА, председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде, генеральный директор Института архитектуры и искусства, профессор Эртегин Саламзаде рассказали о славном пути юбиляра, которая на протяжении более полувека ведет неустанную работу по пропаганде ценностей национальной музыкальной культуры, вносит большой вклад в развитие научной жизни.

Земфира Сафарова родилась 10 июня 1937 года в семье известного инженера-нефтяника, одного из основоположников морского бурения, лауреата Государственных премий СССР Юсифа Сафарова. Окончила теоретико-композиторский факультет Азербайджанской государственной консерватории и аспирантуру Института архитектуры и искусства Академии наук Азербайджанской ССР. С 1959 по 1962 год преподавала в музыкальной школе-десятилетке при Азербайджанской государственной консерватории. С 1966 года занимается научной деятельностью. В 2007 году избрана членом-корреспондентом НАНА.

Автор множества книг, статей и исследований о современной музыке, в том числе. Являясь основателем музыкального источниковедения в республике, Земфира Сафарова является автором большого количества научных трудов, освещающих неисследованные страницы музыкальной культуры нашей страны, ею написано более сорока книг и монографий, посвященных истории азербайджанской музыки. Особое место в научной деятельности Земфиры Сафаровой занимает личность и творчество основоположника азербайджанской академической музыки Узеира Гаджибейли, она является создателем своеобразной "Узерианы", книги которой издавались на различных иностранных языках во многих странах мира. Обладательница медали "Узеира Гаджибейли" Союза композиторов Азербайджана за большие заслуги в деле пропаганды и популяризации наследия Узеира Гаджибейли.

Более 60 лет в счастливом супружеском браке с председателем Союза писателей Азербайджана, кавалером государственных орденов, народным писателем Анаром Рзаевым, воспитав достойных детей: сын Турал - арабист, дипломат, посол Азербайджана в Египте, дочь Гюнель - писательница, директор Бакинского книжного центра, а также четыре внука и два правнука.

"Если способности по музыке перешли ко мне от мамы, Джаваир ханым, которая была очень музыкальным человеком и имела прекрасный голос, ей Узеир Гаджибейли даже посвятил песню "Qara göz", то любовь и страсть к науке - от отца Юсифа Сафарова. Мои труды изданы, переведены на иностранные языки, они востребованы и оценены. Что может быть желаннее для ученого! Я считаю, что если человек от науки, он не должен останавливаться. Я и сейчас работаю, часто засиживаюсь дома до позднего часа, за что муж и дети меня ругают (улыбается). Анар даже приходит и выключает свет, чтобы я прекратила работать, хотя сам тоже трудится очень долго. У нас семья трудоголиков", - говорит юбиляр.

С научными докладами, затрагивающими различные аспекты деятельности Земфиры Сафаровой, выступили профессора Хаджар Бабаева, Ирада Кочарли, Зюмруд Дадашзаде, доктор философии по искусствоведению Улькер Талыбзаде.

В заключении Земфира Сафарова выразила признательность за добрые слова и пожелания.

От имени АМИ Trend поздравляем Земфиру Сафарову со знаменательным событием и желаем дальнейших свершений!

Фото - Кямран Багиров