В Баку состоялась презентация фильма Аяза Салаева "Земля" об изгнании азербайджанцев из Армении (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась презентация документального фильма Аяза Салаева "Земля" об изгнании азербайджанцев из Армении, сообщает Trend Life.

Проект реализован по заказу министерства культуры Азербайджана студией "Salnaməfilm" при поддержке Общины Западного Азербайджана.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители науки и культуры, очевидцы тяжелых событий, начавшихся в 1988 году и о которых повествует фильм.

На открытии вечера депутат Милли Меджлиса (парламент) Азиз Алекперов отметил важность реализации проекта в деле донесения до мировой общественности исторической правды. Было отмечено, что на протяжении около 200 лет армянские агрессоры проводили политику этнической чистки против азербайджанцев. Сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель. Около 30 лет Карабах находился под армянской оккупацией, армянскими агрессорами были полностью уничтожены памятники культурного наследия Азербайджана, около миллиона азербайджанцев превратились в беженцев, часть из которых в 1988 году была изгнана с родных земель и домов в Армении.

"Великий лидер Гейдар Алиев первым дал политико-историческую оценку этим трагическим событиям депортации и геноцида азербайджанского народа. Этот фильм свидетельствует о том, что мы никогда не забудем о наших родных землях", - отметил Азиз Алекперов.

Автор сценария и режиссер картины, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев отметил, что работа над проектом началась еще до славной Победы Азербайджана в 44-дневной войне.

"Фильм построен на исторических фактах и воспоминаниях более шестидесяти очевидцев событий 1988 года", - сказал он.

Оператор – Рашад Нуриев, музыка – Азер Аскеров, монтаж - Сабир Аскерзаде, продюсер – Назим Гусейнов.

Фото – Вугар Иманов