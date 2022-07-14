Между Азербайджаном и Турцией подписан меморандум о сотрудничестве в сфере защиты авторских и смежных прав (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку подписан меморандум о сотрудничестве в сфере защиты авторских и смежных прав между представителями Азербайджана и Турции, сообщила Trend Life председатель ОО "За авторские права", заслуженный деятель искусств, композитор Говхар Гасанзаде.

В церемонии подписания приняли участие председатель Профессиональной ассоциации группы владельцев музыкальных произведений Турции (MSG) Ферхат Гёчер, заместитель председателя Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Сянан Тапдыгов, директор Центра защиты прав при Агентстве интеллектуальной собственности Наджаф Гулиев, председатель общественного объединения "За авторские права" Говхар Гасанзаде, председатель ОО "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" Мурад Бабаев, исполнительный директор ОО "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" Али Алиев.

"Развитие братских отношений между Азербайджаном и Турцией находит отражение во всех сферах жизнедеятельности. В последние годы идет активная работа в сфере защиты авторских и смежных прав. Подписанный меморандум предусматривает защиту интеллектуальной собственности авторов и исполнителей совместными усилиями сторон, способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества между ними, защите правообладателей и их наследников. Меморандум не только поддерживает усилия Азербайджана в направлении защиты авторских прав, но и способствует улучшению имиджа нашей страны в мире", - сказала Говхар Гасанзаде, которая на протяжении около 30 лет творческой деятельности завоевала авторитет не только в Азербайджане, но и в Турции.

В рамках меморандума планируется проведение международных семинаров, круглых столов и форумов, тематических двухсторонних и многосторонних встреч для обмена опытом в сфере коллективного управления интеллектуальными правами.

На встрече было отмечено, что обмен опытом с коллегами из крупнейшей турецкой ассоциации в области коллективного управления правами очень важен для азербайджанских правообладателей и авторов. Необходимо обеспечить развитие открытого и прозрачного рынка интеллектуальной собственности в Азербайджане, дать доступ нашим авторам к международным площадкам и организациям.

"Мы надеемся, что наше сотрудничество позволит не только усилить механизмы защиты авторского права в стране, но и откроет для представителей креативных профессий новые возможности для получения достойного вознаграждения за их творчество. Также меморандум предусматривает развитие сотрудничества с турецкими коллективными обществами по управлению интеллектуальными правами в сфере распределения и выплаты вознаграждения за публичное исполнение, передачи в эфир музыкальных произведений, фонограмм и отрывков из музыкально-драматических произведений", - добавила Говхар Гасанзаде.

Следует отметить, что документ, подписанный между коллективными организациями Азербайджана и Турции, будет способствовать надежной защите авторских прав поэтов, творческих людей и других деятелей искусства двух братских народов, исторически тесно связанных друг с другом. Этот меморандум является примером дружественного взаимодействия между Азербайджаном и Турцией, который свидетельствует о том, что сотрудничество между сторонами выходит на качественно новый уровень.