В Баку прошла церемония награждения национальной премией "Mətbuatın dostu 2022" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Romance Palace прошла церемония награждения независимой национальной премией "Mətbuatın dostu 2022" (Друг прессы), посвященная 147-летию азербайджанской прессы, сообщает Trend Life.

Ведущие мероприятия Садагат Рашидгызы и Ибрагим Азери рассказали об истории становления национальной прессы, отметили ее успехи и роль в современном мире.

День национальной печати отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля, в день выпуска в 1875 году первого печатного издания, газеты "Экинчи" (Əkinçi, Пахарь) на азербайджанском языке выдающимся азербайджанским просветителем Гасан-беком Зардаби. Издание газеты "Экинчи" вызвало большой интерес на всем Кавказе и сыграло важную роль в национальном пробуждении азербайджанского народа, укреплении национального единства.

На мероприятии было отмечено, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для свободной деятельности СМИ, которые достойно представляют страну в мире, вносят большой вклад в общественно-политическую жизнь, способствуют экономическому, социальному и культурному развитию, доносят до международной общественности реалии страны, ведут успешную деятельность в информационной сфере, что также наглядно было видно в период 44-дневной Отечественной войны. Азербайджанские журналисты успешно осуществляют деятельность во имя государственности и независимости страны, на основе патриотизма и высокого национального самосознания, во имя прогресса общества.

Премии "Mətbuatın dostu", которая вручается с 2014 года, были удостоены представители различных сфер. На вечере также прошло награждение дипломами и ценными призами группы журналистов, внесших вклад в развитие национальной прессы. Среди лауреатов корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов.

На мероприятии была представлена концертная программа с участием народной артистки Кенуль Хасиевой, популярных исполнителей Мурада Садыха, Айдына Сани, Лалы Дадашовой и других.