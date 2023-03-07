В Цюрихе состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Цюрихе состоялся концерт "От Каспия к Эгею – незабываемые произведения", посвященный 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики, сообщает Trend Life со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Мероприятие было организовано Обществом дружбы, культуры и единства азербайджанцев Швейцарии и Тюркским музыкальным обществом Цюриха при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, и жертв землетрясения в Турции.

Выступившие на мероприятии посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров и заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Вагиф Сеидбеков подчеркнули, что проведение этих двух исторических юбилеев является знаменательным событием, а также отметили важность исторических братских уз между Азербайджаном и Турцией. Было отмечено, что великий лидер Гейдар Алиев является архитектором и создателем современного независимого Азербайджана, с его именем неразрывно связаны высокий уровень мультикультурализма и толерантности, прогресс во всех областях жизнедеятельности страны, успехи Азербайджана в политической, общественной, экономической, культурной жизни, в признании страны в мире как демократического и процветающего государства. Было подчеркнуто, что великим лидером Гейдаром Алиевым также заложены основы системной и организованной деятельности нашей диаспоры, и эта политика сегодня успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

На мероприятии в концертной программе в исполнении хора Тюркского музыкального общества Цюриха под управлением хормейстера Пинар Донмез прозвучали произведения азербайджанских и турецких классиков.

Также была проведена благотворительная акция в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.