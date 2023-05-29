В Киеве почтили память видного азербайджанского поэта Самеда Вургуна (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна состоялась встреча коллектива библиотеки с общественным деятелем Алексеем Шевчуком, в рамках которой были обсуждены возможности для новых проектов и активизации деятельности, сообщила Trend Life куратор украинско-азербайджанских проектов Марина Гончарук.

Встреча была приурочена ко дню памяти видного азербайджанского поэта Самеда Вургуна (1906-1956), который посвящал стихи Украине, часто бывал в украинской столице и поддерживал творческие связи с украинскими писателями, переводчиками. Библиотека была открыта в 1974 году, в 1978 стала носить имя Самеда Вургуна. А в 2006 году перед библиотекой был открыт памятник Самеду Вургуну, автор - украинский скульптор азербайджанского происхождения Сейфаддин Гурбанов (1962-2021). Тогда же библиотека была открыта после капитального ремонта, который привнёс много новых элементов и азербайджанских штрихов в интерьере.

На встрече было отмечено, что несмотря на тяжелые времена, очень важно развивать культурные отношения с такими дружественными странами, как Азербайджан, который поддерживает территориальную целостность Украины, оказывает гуманитарную помощь.

"Меня поражает то, насколько уникально здесь представлена история украинско-азербайджанских отношений, и в то же время роль Киева и Оболонского района столицы в развитии диалога между нашими странами. Интересна история жителя Оболонского района, который узнав про библиотеку, принёс невероятно красивый ковёр, на котором изображен Самед Вургун. Сам киевлянин служил в Азербайджане и для него это была память про эту замечательную страну, но он решил, что пусть ковёр радует широкий круг людей. В библиотеке собраны не только большие фонды литературы про Азербайджан, но и разные предметы азербайджанского искусства, которые делают эту локацию очень интересной и для гостей нашего города, ведь это единственная в Украине такого рода библиотека. Эта библиотека - очень важный центр мультикультурного диалога в нашей столице", - отметил Алексей Шевчук.

Заведующая библиотекой Лариса Комарова рассказала о запланированных мероприятиях библиотеки и проектах, к которым сейчас готовится коллектив.

"Библиотека восстановила свою работу в первые дни сентября 2022 года и продолжает выполнять свою миссию как одного из важных культурных центров Оболонского района Киева. Недавно здесь состоялся концерт учеников детской музыкальной школы №37, с которой учреждение длительное время развивает сотрудничество. Мы будем продолжать деятельность по развитию и пропаганде в сфере украинско-азербайджанских культурных проектов", - отметила Лариса Комарова.

Беседа продолжилась за чашкой чая "Азерчай" и азербайджанской пахлавой, которой в тот день угощали и посетителей библиотеки. Среди гостей были директор Центра азербайджанского языка и культуры имени Гейдара Алиева Киевского национального лингвистического университета Интигам Шихизаде, постоянные читатели библиотеки и жители района.