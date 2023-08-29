В Узбекистане издана книга о Национальном герое Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Азербайджанского культурного центра (АКЦ) имени Гейдара Алиева в Узбекистане в городе Ташкенте издана книга на узбекском языке "Герои, отдавшие свою жизнь за Родину", в которой рассказывается о жизненном и боевом пути Национального героя Азербайджана Искендера Азнаурова, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

В издании, созданного на основе исследований известного журналиста-исследователя Мовлана Шукурзаде, рассказывается о жизненном и боевом пути Искендера Азнаурова, храбро сражавшегося за целостность азербайджанских земель в первой Карабахской войне и достигшем вершины героизма. В книге собраны воспоминания друзей, членов семьи, соратников и родственников Азнаурова, представлена обширная информация об агрессии Армении против Азербайджана, Ходжалинском геноциде, об актах вандализма и жестокости армянских оккупантов. В издании также представлены фотографии родителей, детей, друзей и родственников Национального героя разных периодов его жизни. Автор «Предисловия» к книге – директор АКЦ Самир Аббасов.

"Искендер Азнауров является общим героем трех братских тюркских народов с древними корнями - ахыскинского, узбекского и азербайджанского народов", - говорится в начале издания.

Книга «Герои, отдавшие свою жизнь за Родину» рекомендуется читателям как образец издания, воспитывающего у подрастающего поколения верность родине, любовь к народу, чувство патриотизма.

В ближайшее время планируется большая церемония презентации книги в Узбекистане и Азербайджане.

Искендер Азнауров родился 16 августа 1956 года в семье турок-месхетинцев в городе Галаасия Бухарской области Узбекистана. После военной службы поступил в Ташкентский институт ирригации, работал в совхозе-миллионере Галля-Кудук Ахангаранского района Ташкентской области. В 1992 году добровольцем вступил в ряды азербайджанской армии. Геройски проявил себя в боях с противником в Гедабейском районе, в частности при освобождении села Башкенд. Сослуживцы прозвали его "Топчу Искендер" (Артиллерист-Искендер). 18 апреля 1993 года в ходе очередного боя с армянскими агрессорами Искендер Азнауров стал шехидом. У него остались трое дочерей. Похоронен на Аллее шехидов в Баку.