На побережье Каспия в Баку открывается большой общественный пляж

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Resort будет функционировать большой общественный пляж со свободным доступом для всех гостей.

Как сообщает Trend Life, об этом сказал народный артист Азербайджана, основатель и владелец Sea Breeze Resort Эмин Агаларов (EMİN) на пресс-конференции в Баку.

"К первому июня мы достраиваем новый большой Beach Club. Также рядом с этим пляжем мы запускаем бесплатный пляж, там же будут фудкорт и детские площадки", - подчеркнул Агаларов.

Отметим, что в Sea Breeze Resort строится большой общественный пляж протяженностью 1 км (общая зона - 6,5 км) со свободным доступом для всех гостей. Пляж будет открыт в начале летнего сезона.

Также на побережье возведены красивые парковые пространства, а чтобы защитить прогулочные зоны от песка, установлены каменные барьеры и навигационные карты. Для удобства любителей пеших прогулок расширены дорожки вдоль пляжа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!