В Колумбии открылась выставка видного художника Назима Мамедова "Крик Ходжалы" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В историческом здании Сената Колумбии открылась выставка "Крик Ходжалы" видного азербайджанского художника Назима Мамедова (1934-2004), приуроченная к 33-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованная при поддержке Конгресса Колумбии (Сената и Палаты представителей), посольства Азербайджана в Колумбии и НПО Arts Council Azerbaijan, сообщили Trend Life организаторы.

Выставка представила работы, проникнутые глубокой трагедией и скорбью, в которых художник выразил боль народа, пережившего одну из самых страшных страниц истории. Через насыщенные образы и символику произведения Назима Мамедова передают не только ужас пережитого, но и силу духа, призыв к памяти и справедливости.

На открытии приняли участие советник президента Колумбии по антикоррупционной политике Андрес Идаррага Франко, председатель Комитета по международным отношениям Конгресса Алехандро Торо, его коллеги-депутаты, представители Министерства иностранных дел Колумбии, дипломатического корпуса, журналисты и члены азербайджанской общины.

Посол Азербайджана в Колумбии Мамед Талыбов подчеркнул важность распространения правды о Ходжалинском геноциде, рассказав о варварских преступлениях, совершенных армянскими вооруженными формированиями против мирных жителей в феврале 1992 года, и отметил, что сохранение памяти о жертвах трагедии является моральным долгом всего человечества.

Также дипломат выразил признательность Колумбии за принципиальную позицию в отношении этой трагедии. Он напомнил, что Конгресс Колумбии неоднократно осуждал жестокость, проявленную к мирным жителям Ходжалы, и признавал произошедшее актом геноцида.

Советник президента Колумбии Андрес Идаррага Франко, выступая на церемонии, назвал Ходжалинский геноцид преступлением против человечества и подчеркнул, что страна солидарна с азербайджанским народом в его скорби. Он также призвал международное сообщество к сохранению исторической памяти и борьбе за справедливость.

Председатель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов представил собравшимся экспозицию, рассказал о творческом наследии Назима Мамедова и о значении искусства в увековечивании исторической памяти. Он подчеркнул, что живопись – это не только средство художественного выражения, но и мощный инструмент донесения правды.

В рамках мероприятия книга "Крик Ходжалы", автором которой является Дадаш Мамедов, была передана в Национальную библиотеку Колумбии - одну из старейших и наиболее значимых библиотек Латинской Америки. Этот жест символизирует важность сохранения исторической памяти через искусство и литературу, напоминая о трагических событиях, которые никогда не должны быть забыты.

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