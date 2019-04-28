«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз, Месси забил решающий гол

28 апреля 2019 01:09 (UTC+04:00)

В 35-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Леванте» (1:0) и обеспечила себе первое место по итогам чемпионата, передает Trend со ссылкой на "Sports.ru".

Победный гол забил нападающий Лионель Месси.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз в своей истории. Она уступает только «Реалу», на счету которого 33 титула. При этом «Барселона» лидирует по числу чемпионств в XXI веке (10) и в текущем десятилетии (6).

Тренер Эрнесто Вальверде, возглавивший каталонскую команду в 2017 году, победил в обоих розыгрышах чемпионата Испании, в которых он руководил «блауграной».

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