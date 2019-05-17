Как волонтеры готовятся к финалу Лиги Европы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- На Бакинском олимпийском стадионе прошел тренинг для волонтеров под названием "Понятие инвалидности", организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана (НПКА) при содействии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Тренинг провели генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов и независимый эксперт Гошгар Акперов. Мероприятие было посвящено подготовке волонтеров к финальному матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси», который пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе (вмещает 68 тысяч зрителей).

На мероприятии были обсуждены вопросы обращения и оказания помощи людям с физическим ограничениями во время массовых мероприятий, разрушения стереотипов, существующих в обществе по отношению к людям с инвалидностью. Тренинг прошел в интерактивном формате.

(Автор: Вугар Иманов)

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