Мадридские отели резко повысили цены на время финала Лиги чемпионов

29 мая 2019 05:46 (UTC+04:00)

Мадридские отели резко повысили цены на ближайшие выходные, когда в испанской столице состоится финал Лиги чемпионов УЕФА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Финал главного клубного футбольного турнира Европы пройдет 1 июня на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" "Ванда Метрополитано". В нем сыграют два английских клуба – "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".

В Гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида сообщили РИА Новости, что заполненность номеров во всех категориях (отелей от одной до пяти звезд, хостелов и апартаментов) превысит 90. Средняя занятость составит 95%.

На сайте Booking.com занятость отелей и туристических квартир на ночь на 2 июня стоимостью до 200 евро составляет 99%. Стоимость для одного человека ночи на воскресенье в одной из двухзвездочных гостиниц в центре достигает 750 евро (через неделю эта же комната обойдется в 157 евро), а с четырьмя звездами – почти 3300 евро (в ночь на 9 июня – 250 евро).

Рядом со стадионом "Метрополитано" на сайте Airbnb можно найти частную комнату за 1200 евро, причем на другие даты эта комната не сдается. Повысили цены и владельцы квартир в городах, расположенных недалеко от столицы. Например, в Алькале-де-Энарес (около 25 уилометров до стадиона) предприимчивые местные жители предлагают снять маленькую комнату за 925 евро за ночь, а квартиру – за 1850 евро, причем это также "разовые предложения", на другие даты возможности снять их нет.

В подавляющем большинство случаев отмена бронирования не предусмотрена.
Болельщики Ливерпуля через социальные сети обратились к жителям Мадрида с просьбой приютить их бесплатно.

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