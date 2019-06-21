Объявлены соперники азербайджанских дзюдоистов на Европейских играх

БАКУ/Trend/- В Минске состоялась жеребьевка дзюдоистов в рамках вторых Европейских игр.

Как сообщает в пятницу Trend, в процедуре жеребьевки приняли участие президент Европейской федерации дзюдо Сергей Солевейчик, вице-президент Азербайджанской федерации дзюдо Садыг Садыгов, тренерский штаб. В результате жеребьевки объявлены первые шесть соперниц и девять соперников нашей женской и мужской сборных.

Таким образом в весовой категории 48 килограммов Айша Гурбанлы встретится с румынкой Александрой Поп, в категории 52 килограмма соперницей Гюльтадж Самедалиевой стала финка Катри Какко, Лариса Александра Флориан встретится со спортсменкой из Польши Каролиной Пиенковской, в категории 57 килограмм наша спортсменка Ичинхорлоо Мунхцедев сразится с грузинкой Этери Липартелиани, в категории 63 килограмм Нурия Ахундова встретится с румынкой Аделиной Добре, а в весовой категории 78 килограмм Ирина Киндзерска встретится с победительницей поединка между турчанкой Себиле Акбулут и немкой Жасмин Куэлбс.

В соревнованиях мужчин, в категории 60 килограмм Орхан Сафаров встретится с Давидом Старкелом из Словении, Карамат Гусейнов - с Матьяз Трбовчем из Словении, в категории 66 килограммов Ниджат Шихализаде - с украинцем Богданом Иадовом, в категории 73 килограмм Рустам Оруджев - с Седриком Бесси из Черногори, Хидаят Гейдаров - с Миклошем Унгвари из Венгрии, в категории 90 килограмм наш спортсмен Мамедали Мехтиев - с победителем пары Яхор Воропаев (Беларусь) - Петер Зилка (Чехия), в категории 100 килограмм Эльмар Гасымов - с украинцем Антоном Савитским, а Зелим Коцоев - с сербом Бояном Досеном, в той же категории Ушанги Кокаури - с победителем пары Ди Арко (Италия) - Вито Драгич(Словения)

22 июня пройдут соревнования среди женщин в категориях 48, 52 и 57 килограммов, а у мужчин в категориях 60 и 66 килограмм. 23 июня женщины сразятся в категориях 63 и 70 килограмм, а мужчины - 73 и 81 килограмм, 24 июня женщины - в категориях 78 килограмм и выше 78 килограмм, а мужчины в категориях 90, 100 килограмм и выше 100 килограмм. 25 июня пройдут смешанные соревнования, в которых наша команда встретится со сборной Франции.

( Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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