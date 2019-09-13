Определились победители Baku Open 2019

13 сентября 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Определились победители Международного детского шахматного турнира Baku Open 2019, сообщил Trend Life директор Республиканского шахматного центра Министерства молодёжи и спорта Азербайджана, международный арбитр ФИДЕ Меджид Эфендиев.

В турнире среди мальчиков и девушек до 10 лет, участвовали 96 игроков. Турнир проводился в девять туров по швейцарской системе. Судейскую коллегию возглавил судья международной категории Нурали Маммадзаде. В церемонии награждения приняли участие вице-президент Федерации шахмат Азербайджана, судья международной категории Фаиг Гасанов, директор Республиканского шахматного центра Меджид Эфендиев, куратор-координатор по шахматам столицы Гюндуз Велиев, главный тренер сборной Азербайджана Фикрет Сидеифзаде, представители спонсоров, которые поздравили победителей и призеров турнира и пожелали дальнейших успехов.

Победители Baku Open 2019:

мальчики до 10 лет: I место – Сулейманлы Исмаил (7,5 очков), II место – Рустамов Рустам (7,5), III место – Бабазаде Акпер (7,0)

девочки до 10 лет: I место – Гусейнли Аян (6,5), II место – Яралиева Нурай (5,5), III место – Гусейнова Фирангиз (5,5)

мальчики до 8 лет: I место – Аллахверди Умид (6,5), II место – Мамедзаде Мамед (6,0), III место – Байрамли Исмаил (6,0)

девочки до 8 лет: I место – Наги Марьям (5,0), II место – Бадалова Хумай (5,0), III место – Мамедова Зейнаб (5,0).

Победители и призеры, в том числе самые маленькие участники турнира среди мальчиков – Велиев Нурлан, а среди девочек – Халилли Айла и Мамедли Арзу были отмечены дипломами и ценными призами.

(Автор: Вугар Иманов)

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