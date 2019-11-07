"Пари Сен-Жермен" обеспечил выход в плей-офф ЛЧ после победы над "Брюгге"

7 ноября 2019 02:42 (UTC+04:00)

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли на своем поле бельгийский "Брюгге" и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча четвертого тура в группе А, прошедшая в среду, завершилась победой "ПСЖ" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Мауро Икарди. Футболист "Брюгге" Мбайе Дианье на 76-й минуте не реализовал пенальти.

В параллельном матче мадридский "Реал" на своем поле разгромил турецкий "Галатасарай" - 6:0. Хет-трик оформил Родриго (4, 7, 90+3), дубль сделал Карим Бензема (45, 81), еще один гол забил Серхио Рамос (14, с пенальти).

После четырех туров "ПСЖ" набрал 12 очков и гарантированно не опустится ниже второго места, которое дает право сыграть в плей-офф. Далее следуют "Реал" (7 очков), "Брюгге" (2) и "Галатасарай" (1).

В следующем туре "ПСЖ" сыграет на выезде с "Реалом", а "Брюгге" - в гостях с "Галатасараем", оба матча состоятся 26 ноября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Месси установил очередное историческое достижение в Лиге чемпионов
Спорт 24 октября 08:02
"Реал" потерпел первое поражение в чемпионате Испании по футболу
Спорт 20 октября 01:45
"Реал" и "Ювентус" заинтересованы в покупке 17-летнего форварда "Тоттенхэма"
Спорт 16 сентября 08:29
ПСЖ арендовал футболиста "Интера" Икарди
Спорт 3 сентября 01:54
Футболист Ареоля перешел из ПСЖ в "Реал"
Спорт 2 сентября 21:24
"Галатасарай" начал официальные переговоры по трансферу Фалькао
В мире 1 сентября 10:40
Лента новостей
В Госдепе заявили, что США почти ничего не известно о новом главаре ИГ
США 02:55
На Филиппинах произошло землетрясение
Другие страны 02:40
Ученые обнаружили в организме внутренний ресурс по борьбе со старением мышц
Европа 02:26
50-летие творческой деятельности Чингиза Фарзалиева отметили открытием выставки в Баку (ФОТО)
Культура 02:03
Иран начал процесс обогащения урана на объекте в Фордо
Ядерная программа 02:00
Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США
Россия 01:56
ООН не хватает $68 млн для реализации плана помощи Венесуэле в этом году
Другие страны 01:28
В Словакии обсудили вопросы урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 01:07
Пилот самолета в голландском аэропорту Схипхол случайно нажал кнопку тревоги (Обновлено)
Европа 00:57