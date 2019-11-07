"Пари Сен-Жермен" обеспечил выход в плей-офф ЛЧ после победы над "Брюгге"

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" обыграли на своем поле бельгийский "Брюгге" и гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Встреча четвертого тура в группе А, прошедшая в среду, завершилась победой "ПСЖ" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 22-й минуте Мауро Икарди. Футболист "Брюгге" Мбайе Дианье на 76-й минуте не реализовал пенальти.

В параллельном матче мадридский "Реал" на своем поле разгромил турецкий "Галатасарай" - 6:0. Хет-трик оформил Родриго (4, 7, 90+3), дубль сделал Карим Бензема (45, 81), еще один гол забил Серхио Рамос (14, с пенальти).

После четырех туров "ПСЖ" набрал 12 очков и гарантированно не опустится ниже второго места, которое дает право сыграть в плей-офф. Далее следуют "Реал" (7 очков), "Брюгге" (2) и "Галатасарай" (1).

В следующем туре "ПСЖ" сыграет на выезде с "Реалом", а "Брюгге" - в гостях с "Галатасараем", оба матча состоятся 26 ноября.

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