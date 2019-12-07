"Бавария" потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:2 уступила "Боруссии" из Мёнхенгладбаха в гостевом матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Баварии" гол забил Иван Перишич (49-я минута). У "Боруссии" дубль оформил Рами Бенсебаини, первый гол он забил на 60-й минуте, а последний - с пенальти в добавленное ко второму тайму время. У "Баварии" в добавленное ко второму тайму время был удален Хави Мартинес.

"Бавария" потерпела второе подряд поражение в чемпионате страны, в предыдущем туре мюнхенский клуб дома уступил леверкузенскому "Байеру" (1:2). 3 ноября с поста главного тренера клуба был уволен хорват Нико Ковач, в настоящее время обязанности наставника команды исполняет Ханс Флик.

"Боруссия" лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 31 очко после 14 матчей. "Бавария" идет на шестой строчке, имея в активе 24 очка после 14 встреч. Соперник петербургского "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов "Лейпциг" идет вторым (30 очков после 14 матчей).

В 15-м туре чемпионата Германии 15 декабря "Боруссия" на выезде встретится с "Вольфсбургом", 12 декабря клуб из Мёнхенгладбаха в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет дома с турецким "Башакшехиром". "Бавария" 11 декабря сыграет на домашнем поле с английском "Тоттенхэмом" в шестом туре групповой стадии Лиги чемпионов, а 14 декабря также дома проведет встречу против "Вердера" в 15-м туре первенства страны.

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