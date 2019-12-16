Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в понедельник в Ньоне

Жеребьевка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне. Российские клубы не сумели пробиться в весеннюю часть еврокубков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

16 команд при жеребьевке в Лиге чемпионов будут разделены на сеяных и несеяных. В число первых вошли победители своих групп - действующий обладатель трофея "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Бавария", "Лейпциг" (оба - Германия), "Барселона", "Валенсия" (оба - Испания), ПСЖ (Франция) и "Ювентус" (Италия). Их соперниками станут занявшие вторые места в своих группах "Челси", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Атлетико", "Реал" (оба - Испания), "Аталанта", "Наполи" (оба - Италия), "Лион" (Франция) и дортмундская "Боруссия" (Германия).

Команды, выступавшие в одной группе, не смогут сыграть друг против друга в 1/8 финала, это правило также распространяется и на клубы из одной страны. Сеяные команды проведут ответные встречи на своих полях. Первые матчи пройдут 18 и 19 февраля, а также 25 и 26 февраля, ответные - 10 и 11 марта, а также 17 и 18 марта.

Жеребьевка 1/8 финала начнется в 14:00 мск. Финал Лиги чемпионов пройдет в Турции на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Лига Европы

В 15:00 начнется жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. 32 команды будут также разделены на две корзины. Сеяными стали 12 победителей групп - "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" (оба - Англия), "Порту", "Брага" (оба - Португалия), "Севилья", "Эспаньол" (оба - Испания), "Базель" (Швейцария), "Гент" (Бельгия), "Истанбул" (Турция), ЛАСК (Австрия), "Мальмё" (Швеция), "Селтик" (Шотландия), а также команды, которые заняли третьи места в своих группах Лиги чемпионов, - "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия), "Интер" (Италия) и "Зальцбург" (Австрия).

Несеяными при жеребьевке стали занявшие вторые места в группах Лиги Европы - "Айнтрахт", "Вольфсбург" (оба - Германия), АЗ (Нидерланды), АПОЭЛ (Кипр), "Вулверхэмптон" (Англия), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Рейнджерс" (Шотландия), "Рома" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Хетафе" (Испания), ЧФР (Румыния). К ним добавились "Байер" (Германия), "Брюгге" (Бельгия), "Олимпиакос" (Греция) и "Шахтер" (Украина), ставшие третьими в своих группах Лиги чемпионов.

Согласно регламенту, между собой не смогут сыграть клубы из одной группы, а также соперники из одной страны, первые матчи пройдут на полях несеяных команд. Поскольку португальские города Брага и Порту находятся рядом с друг другом, одноименные клубы не могут принимать еврокубковые матчи в один день. Обе команды сыграют в ответных играх на своих полях, однако "Брага" проведет его на день раньше, чем все другие участники плей-офф Лиги Европы.

Первые матчи пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля. Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске.

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