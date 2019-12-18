СМИ: Ибрагимович может стать игроком английского "Эвертона"

18 декабря 2019 07:49 (UTC+04:00)

Шведский нападающий Златан Ибрагимович может подписать контракт с английским футбольным клубом "Эвертон". Об этом сообщил итальянский журналист телеканала beIN Sports Танкреди Палмери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в кандидатуре Ибрагимовича заинтересован итальянский тренер Карло Анчелотти, который в ближайшее время должен возглавить "Эвертон". 38-летний футболист начал вести переговоры с английским клубом в минувшие выходные.

Ранее сообщалось об интересе к шведскому игроку со стороны итальянских "Милана" и "Наполи". Переговоры с "Миланом" еще не завершены, однако Ибрагимовича не устраивает предложенная ему заработная плата. Нападающий запрашивает сумму, которая больше на 40%, чем может себе позволить итальянская команда. По информации источника, "Эвертон" тоже еще не удовлетворил запрос футболиста, но переговоры уже находятся в продвинутой стадии, вопрос должен решиться в случае подписания контракта с Анчелотти.

Последним клубом Ибрагимовича был американский "Лос-Анджелес Гэлакси", контракт с которым истек в декабре. За команду он сыграл 57 матчей, отметился 52 забитыми мячами и 14 голевыми пасами.

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