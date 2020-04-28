Чемпионат Франции по футболу возобновлен не будет
Сезон во французском футболе завершен досрочно, матчи чемпионата страны-2018/19 больше не пройдут, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Как сообщает L'Equipe, премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник обнародовал стратегию борьбы с коронавирусом. В рамках этой стратегии отменяются все спортивные соревнования с участием профессиональных клубов, в том числе футбольных.
О том, будет ли объявлен чемпион страны, станет известно позднее. В настоящее время в турнирной таблице лидирует "Пари Сен-Жермен". В 27 матчах команда набрала 68 очков. На 12 баллов от нее отстает "Марсель", сыгравший на матч больше.
Президент Нацбанка Грузии о негативном влиянии глобального кризиса в регионах Кавказа и Центральной Азии
Лента новостей
Эльман Рустамов: Разработана серьезная государственная программа для кредитной поддержки пострадавших от коронавируса сфер (ВИДЕО)
Турал Гянджалиев: Армянская община Нагорного Карабаха заинтересована в мирном сосуществовании с азербайджанской общиной
Президент Нацбанка Грузии о негативном влиянии глобального кризиса в регионах Кавказа и Центральной Азии
Азербайджан нацелен на подъем экономики и одновременно - на поддержку населения - российский эксперт
Для лечения тяжелой формы коронавируса в Азербайджане будут использовать конвалецентный плазменный метод
Гендиректор ВОЗ выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)
Состоялось очередное заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству
В действиях правительства Азербайджана виден продуманный, рациональный и пронизанный заботой о людях подход — зарубежные эксперты
В Азербайджане выявлены 39 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 59 человек – Оперативный штаб
Перерабатывающий завод Азербайджана о планах производства продукции в первом полугодии текущего года
Госкомитет Азербайджана распространил информацию о скончавшемся в Стокгольме от коронавируса азербайджанце
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев утвердил закон, регулирующий передвижение депутатов в период режима карантина
Джалал Алиев: Более дешевые кредиты могут помочь оживить экономику и увеличить кредитование реального сектора