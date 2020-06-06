Тесты футболистов и персонала "Галатасарая" на коронавирус дали отрицательный результат

Тесты на коронавирус игроков, тренерского штаба и персонала турецкого футбольного клуба "Галатасарай" дали отрицательный результат. Об этот сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу стамбульской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

23 апреля главный тренер "Галатасарая" Фатих Терим сообщил, что у него обнаружен коронавирус. 15 апреля 66-летний специалист объявил, что вылечился от недуга. Сообщений о случаях заражения коронавирусом среди игроков не поступало.

Чемпионат Турции по футболу был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Команды провели по 26 матчей из 34 запланированных. Турнир будет возобновлен 12 июня. "Галатасарай" находится на третьем месте в чемпионате, набрав 50 очков и отставая на три балла от "Трабзонспора" и "Башакшехира", которые занимают первое и второе места соответственно в турнирной таблице.