"Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой"

Спорт 12 июля 2020 02:20 (UTC+04:00)
"Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой"

"Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Аталантой" в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Ювентуса" два мяча с пенальти забил Криштиану Роналду (55-я и 90-я минуты), у "Аталанты" отличились Дуван Сапата (16) и Руслан Малиновский (81). Форвард гостей Алехандро Гомес провел 300-й матч в чемпионатах Италии. В составе "Аталанты" в этом сезоне три футболиста забили 15 и более мячей, такое достижение в Италии в последний раз покорялось футболистам "Ювентуса" в сезоне-1951/52. Также клуб из Бергамо забивал голы в каждом из последних 20 матчей, что является лучшим результатом клуба с 1956 года.

"Аталанта" прервала серию из девяти побед подряд в чемпионате. Клуб идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 67 очков и отставая от лидирующего "Ювентуса" на девять очков. В следующем туре "Аталанта" 14 июля примет "Брешию", подопечные Маурицио Сарри днем позднее на выезде сыграют с "Сассуоло".

В другом матче игрового дня "Сассуоло" на выезде обыграл "Лацио" со счетом 2:1, а "Рома" в гостях разгромила "Брешию" (3:0).

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