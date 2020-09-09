Бах: МОК рассматривает несколько сценариев проведения Олимпиады в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает несколько вариантов проведения летних Олимпийских игр в Японии в 2021 году. Об этом на пресс-конференции по окончании заседания исполкома МОК заявил глава организации Томас Бах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация меняется каждый день, и это влияет на наше планирование. Рабочая группа должна готовиться к различным сценариям. Никто не знает, какая обстановка будет в следующем году. Это не так просто, но социальная дистанция - это один из вопросов, которые мы обсуждаем", - сказал Бах.

"Также мы занимаемся вопросами оперативного тестирования, вакцинации. Но пока слишком рано говорить, каким будет окончательный сценарий. Единственное, мы можем заявить, что Игры будут безопасны для всех участников", - добавил глава МОК.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса.