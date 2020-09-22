Дубль Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Болоньей" в матче чемпионата Италии

"Милан" на своем поле обыграл "Болонью" в матче первого тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Златан Ибрагимович отметился двумя голами. На 35-й минуте он забил с игры, а на 50-й - отличился с пенальти. На 88-й минуте защитник "Болоньи" Митчелл Дейкс получил вторую желтую карточку и покинул поле. Ибрагимович забивает на протяжении 23 сезонов подряд.

Во втором туре "Милан" 27 сентября сыграет на выезде с "Кротоне". "Болонья" днем позднее примет "Парму".