"Порту" выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" на своем поле в дополнительное время обыграл португальский "Порту" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев голами отметились Федерико Кьеза (49-я, 63-я минуты) и Адриен Рабьо (117), у гостей отличился Сержиу Оливейра (19, 115). На 54-й минуте с поля был удален нападающий "Порту" Мехди Тареми, он получил две желтые карточки в течение двух минут.

Первый гол Кьезы стал для "Ювентуса" 500-м в еврокубках. Итальянская команда стала четвертой, достигшей этой отметки после испанских "Реала" (726), "Барселоны" (704) и германской "Баварии" (577).

Первый матч завершился победой "Порту" со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух матчей в четвертьфинал прошел клуб из Португалии.