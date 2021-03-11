"Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Спорт 11 марта 2021 02:06 (UTC+04:00)
"Ливерпуль" обыграл "Лейпциг" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" одержал победу над "Лейпцигом" со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (71-я минута) и Садио Мане (74).

Встреча, которая изначально должна была пройти в Ливерпуле, была перенесена в Будапешт.

Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

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