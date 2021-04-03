Азербайджанский дзюдоист выиграл золотую медаль на турнире «Большого шлема»

БАКУ /Trend/ - На проходившем в Анталье турнире по дзюдо «Большой шлем» азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль.

Как сообщает Trend, азербайджанский дзюдоист Зелим Кацоев (100 кг) в финале нанес поражение японцу Аарону Воле и завоевал золотую медаль.

Отметим, что другой член азербайджанской команды Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) проведет борьбу за бронзовую медаль. Ранее дзюдоист Ниджат Шихализаде (66 кг) завоевал бронзовую медаль.

На турнире, в котором состязались 440 дзюдоистов из девяноста трех стран, Азербайджан представили 13 спортсменов. Соревнования завершатся сегодня.