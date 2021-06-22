Кубок Америки по футболу: Сборная Чили сыграла вничью с командой Уругвая

Футболисты сборной Чили сыграли вничью с командой Уругвая со счетом 1:1 в матче предварительного этапа Кубка Америки по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Турнир проходит в Бразилии.

У чилийцев забил Эдуардо Варгас (26-я минута), сборная Уругвая сравняла счет благодаря автоголу Артуро Видаля (66).

Сборная Чили после трех матчей набрала пять очков и возглавила турнирную таблицу группы А. Далее идут команды Аргентины (4 очка), Парагвая (3), Уругвая (1) и Боливии (0). В плей-офф турнира выходят четыре лучшие команды каждой группы.