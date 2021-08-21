Француз Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами
Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира среди юниоров. Соревнования проходят в Найроби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Результат 19-летнего бегуна составил 12,72 секунды, он побил свое же достижение, установленное днем ранее (12,93). Жоя пробежал дистанцию быстрее взрослого мирового рекорда (12,80), но в связи с разницей в высоте барьеров рекорд не будет сертифицирован как мировой среди взрослых.
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