В Баку прошел зажигательный Фестиваль дворовых видов спорта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Прятки, казаки-разбойники, лапта, догонялки, салки, классики, резиночки, семь стекол, семь палочек, домики, классики … - сколько таких игр осталось в нашем детстве. Это дворовый спорт – комплексное явление, развивающееся по собственным законам. Своеобразный спорт социального действия - совокупность физкультурно-досуговых занятий, дворовых забав и игр, занятий видами спорта по месту жительства на дворовых площадках, полные общения и адреналина! А также дворовый спорт – это спорт творчества. Это возможность изобретать новые конкурсы, игры и даже виды спорта. Как знать, может быть, из состязания, рожденного во дворе, когда-нибудь родится новый популярный вид – как родился в свое время баскетбол, сотворенный Нейсмитом из простой обычной корзины для мусора и мяча. А еще дворовый спорт – это спорт победителей. Именно в спортивных занятиях по месту жительства выковывается характер, происходит преодоление самого себя. Культивирование здорового образа жизни по месту жительства – дворового спорта – необходимо также для патриотического воспитания молодежи и исторической связи традиций.

В Баку прошел интересный Фестиваль дворовых видов спорта, организованный Русским домом в Баку (РИКЦ) при поддержке Ассоциации Русской молодежи Азербайджана и Клуба дружбы народов Азербайджана и России, сообщает Trend Life.

Дети соревновались по различным дисциплинам (перетягивание каната, вышибала, эстафеты, прыжки на скакалке, баскетбол, теннис и др).

Все участники и волонтеры были награждены памятными подарками от Русского дома в Баку.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)