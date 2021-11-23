"Бавария" обыграла киевское "Динамо" в ЛЧ

"Бавария" победила киевское "Динамо" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

В начале первого тайма нападающий мюнхенцев Роберт Левандовский вывел свою команду вперед, пробив через себя. Перед перерывом Кингсли Коман забил второй мяч.

На 70-й минуте вышедший на замену Денис Гармаш забил первый мяч украинской команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

После этой победы команда Юлиана Нагельсманна набрала 15 очков и гарантировала себе выход в плей-офф ЛЧ с первого места. Киевляне располагаются на последней строчке с 1 очко, потеряв шансы на выход в 1/8 финала турнира.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" на своем поле примет "Барселону", а "Динамо" на выезде сыграет с "Бенфикой". Обе встречи пройдут 8 декабря.