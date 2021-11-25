"Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен", испанский "Реал", итальянский "Интер" и португальский "Спортинг" вышли в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов по итогам матчей пятого тура группового этапа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ПСЖ на выезде проиграл "Манчестер Сити" со счетом 1:2. На гол Килиана Мбаппе на 50-й минуте хозяева ответили мячами Рахима Стерлинга (63-я минута) и Габриэла Жезуса (76). В другом матче группы А германский "Лейпциг" разгромил бельгийский "Брюгге" со счетом 5:0. Таким образом, "Манчестер Сити" и ПСЖ обеспечили выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" занимает первое место в группе с 12 очками, далее идут ПСЖ (8 очков), "Лейпциг" (4) и "Брюгге" (4).

В группе D мадридский "Реал" разгромил молдавский "Шериф" со счетом 3:0 и обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Благодаря победе "Реала" в 1/8 финала турнира также вышел "Интер", ранее обыгравший донецкий "Шахтер" (2:0). "Реал" занимает первое место с 12 очками, далее идут "Интер" (10 очков), "Шериф" (6) и "Шахтер" (2). Молдавский клуб сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Португальский "Спортинг" на своем поле обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 3:1 и, набрав девять очков, обеспечил себе второе место в группе С. Первую строчку гарантировал нидерландский "Аякс" (15 очков), "Боруссия" набрала шесть очков и сыграет в Лиге Европы, турецкий "Бешикташ" не набрал ни одного очка. В матчах группы В уже гарантировавший себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на своем поле переиграл португальский "Порту" со счетом 2:0, а итальянский "Милан" обыграл испанский "Атлетико" (1:0). "Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу (15 очков), далее идут "Порту" (5), "Милан" (4) и "Атлетико" (4).