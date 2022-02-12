"Челси" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Челси" в дополнительное время со счетом 2:1 обыграл бразильский "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Абу-Даби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Голами в составе победителей отметились Ромелу Лукаку (55-я минута), Кай Хаверц (117, пенальти). За "Палмейрас" отличился Рафаэль Вейга (64, пенальти). Эта победа стала первой для лондонского клуба на клубном мировом первенстве, в 2012 году в финале турнира "Челси" проиграл бразильскому клубу "Коринтианс" (0:1).

"Челси" в 2021 году стал победителем Лиги Чемпионов. "Палмейрас" получили право на участие в соревновании как победитель Кубка Либертадорес.