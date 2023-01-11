«Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» на своем поле разгромил лондонский «Чарльтон» в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Забитые мячи на счету Маркуса Рэшфорда (дубль) и Антони.

«Чарльтон» занимает 12-е место в турнирной таблице третьего по силе английского дивизиона.

Также 10 января был сыгран другой матч 1/4 финала, в котором «Ньюкасл Юнайтед» дома победил «Лестер Сити» — 2:0.

Сегодня, 11 ноября, состоятся четвертьфинальные встречи «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» — «Манчестер Сити».