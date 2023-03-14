Рауль Гонсалес может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Реала"

Бывший форвард «Реала» Рауль Гонсалес может возглавить мадридскую команду после ухода Карло Анчелотти с поста наставника клуба. Об этом сообщает AS, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По информации источника, возглавляющий в данный момент «Реал Кастилью» Рауль также вызывает интерес в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Бундеслиге. Руководство «Реала» также не исключает, что Анчелотти, чей контракт заканчивается в 2024 году, может покинуть клуб ради работы в сборной Бразилии.

Мадридский «Реал» располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков. Возглавляет таблицу чемпионата Испании «Барселона», которой удалось набрать 65 баллов.