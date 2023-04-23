"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" впервые сыграют в финале Кубка Англии по футболу

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Брайтон" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее был "Манчестер Юнайтед" - 7:6.

В первом полуфинале, прошедшем в субботу, "Манчестер Сити" со счетом 3:0 разгромил "Шеффилд Юнайтед". Подопечные Хосепа Гвардиолы не пропустили ни одного гола на пути к финалу соревнования, став первой командой с сезона-1965/66, которой это удалось. Все три гола "Манчестер Сити" на счету алжирского нападающего Рияда Мареза (42-я минута, с пенальти, 61, 66), не забивавшего за клуб с февраля.