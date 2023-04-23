Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Спорт

"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" впервые сыграют в финале Кубка Англии по футболу

Спорт Материалы 23 апреля 2023 22:41 (UTC +04:00)
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" впервые сыграют в финале Кубка Англии по футболу

Читайте Trend в

"Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Брайтон" в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее был "Манчестер Юнайтед" - 7:6.

В первом полуфинале, прошедшем в субботу, "Манчестер Сити" со счетом 3:0 разгромил "Шеффилд Юнайтед". Подопечные Хосепа Гвардиолы не пропустили ни одного гола на пути к финалу соревнования, став первой командой с сезона-1965/66, которой это удалось. Все три гола "Манчестер Сити" на счету алжирского нападающего Рияда Мареза (42-я минута, с пенальти, 61, 66), не забивавшего за клуб с февраля.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости