Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Майами "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в ночь на понедельник стал победителем Гран-при Майами - пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Третьим финишировал испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин".

Действующий чемпион мира Ферстаппен одержал третью победу в нынешнем сезоне. Гонщики команды "Ред Булл" в четвертый раз в сезоне и в 26-й раз в истории заняли два первых места в одной гонке.

В общем зачете первое место после пяти этапов занимает Ферстаппен, который набрал 119 очков. Вторым идет Перес (105 очков), третьим - Алонсо (75).