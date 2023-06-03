ПСЖ объявил об уходе Серхио Рамоса

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов и чемпион мира по футболу 2010 года Серхио Рамос покинет французский клуб "Пари Сен-Жермен" в конце текущего сезона, сообщила пресс-служба ПСЖ, передает Trend.

Испанский защитник выступал за ПСЖ с 2021 года, где он стал двукратным чемпионом Франции и одержал победу в суперкубке страны. Его контракт истекает летом этого года.

ПСЖ уже обеспечил себе победу в текущем сезоне чемпионата Франции. В последнем туре, который состоится 3 июня, парижская команда сыграет против "Клермон".